Hebelspuren zeugen davon, dass Unbekannte versucht haben, am Dienstag zwischen 9.15 und 10.30 Uhr in der Bruno-Körner-Straße in eine Wohnung einzubrechen. Laut Polizei hatten die Einbrecher jedoch keinen Erfolg. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.