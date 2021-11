Zwei maskierte Männer haben Mittwoch gegen 1.10 Uhr im Stadtteil West in der Bruchwiesenstraße ein Schnellrestaurant durch die offene Hintertür betreten und einen Mitarbeiter bedroht. Die beiden Maskierten hatten laut Polizei jeweils ein Messer in der Hand und forderten die Herausgabe von Bargeld. Weil ihnen jedoch keines ausgehändigt wurde, verließen sie das Schnellrestaurant ohne Beute und flüchteten. Der Mitarbeiter erlitt den Beamten zufolge einen Schock und wurde ärztlich versorgt. Einer der Täter ist seinen Angaben zufolge Mitte 20 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und schlank. Er war mit einem Schal maskiert und trug schwarze Kleidung. Auch der zweite Täter soll Mitte 20 gewesen sein, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er war ebenfalls mit einem Schal maskiert und hatte einen Bart. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773.