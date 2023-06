Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr eine 46-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Auto die Frankenthaler Straße (West) in Richtung Innenstadt und wollte gegen 14.30 Uhr nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Wagen eines 30-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Zwei Insassen des entgegenkommenden Autos wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Durch herumfliegende Splitterteile wurde ein geparktes Auto am Straßenrand beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 7500 Euro, so die Polizei. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn von einer eine Spezialfirma gereinigt.