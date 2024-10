Ein Schüler der Integrierten Gesamtschule Gartenstadt in der Abteistraße ist am Dienstag von einem unbekannten Mann in einer fremden Sprache angesprochen worden. Dies teilte die Polizei Ludwigshafen mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf dem Schulgelände. Laut Polizei ist der Mann etwa 1,75 Meter groß, trägt dunkle Kleidung und eine schwarze Adidas-Jacke.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Mannes geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.