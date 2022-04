Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat ein 16-Jähriger am Montagabend angegriffen, nachdem diese ihn auf das Rauchverbot im Mannheimer Hauptbahnhof hingewiesen hatten. Laut Bundespolizei wurden um 22 Uhr zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit am Bahnsteig auf den Jugendlichen aufmerksam, der eine Zigarette rauchte. Nachdem die Mitarbeiter ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatten, beleidigte der Jugendliche sie. Die Bahn-Mitarbeiter forderten den 16-Jährigen auf, den Bahnhof zu verlassen, doch dieser weigerte sich. Dann kam es zu einer Rangelei zwischen den Beteiligten. Dabei schlug und trat der Jugendliche nach den Mitarbeitern und verletzte diese dabei leicht. Kurz danach war der gleiche junge Mann laut Polizei an einer anderen körperlichen Auseinandersetzung in Mannheim beteiligt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.