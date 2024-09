Sehr erfolgreich waren junge und ältere Tennisspieler aus der Region bei den Verbandsmeisterschaften in Böhl-Iggelheim und Ingelheim.

Bei den Pfalzmeisterschaften der Senioren in Böhl-Iggelheim gewann Jochen Petry (TV Ruchheim) souverän den Titel der Altersklasse 40. In der Konkurrenz der Herren 50 wurde Andreas Matte (TC BW Maxdorf) Zweiter. In der Konkurrenz der Leistungsklassen 14 und höher der Herren 50 kam Oliver Defren (TC Mutterstadt) ebenfalls auf den zweiten Platz. Lars Sommer (TC Mutterstadt) erreichte das Halbfinale bei den Herren 55. In der Nebenrunde blieb Gerald Wübbe (TC Mutterstadt) ungeschlagen. Sieger der Nebenrunde wurde Georg Schumacher (TC Mutterstadt). Bei den Herren 65 spielte sich Karl-Heinz Klapper (TC Mutterstadt) bis ins Finale, musste sich dort aber Bernhard Pollich aus Landau geschlagen geben. Den Zweiten Platz bei den Herren 70 belegte Philippe Jung (Post SV Ludwigshafen). Heidi Fuchs (TC BW Maxdorf) wurde mit drei Siegen und einer Niederlage Vizepfalzmeisterin der Damen 50.

In Ingelheim trug die Jugend ihre Titelkämpfe auf Landesebene aus. In der Altersklasse U18 erreichten Valentin Lösch (BASF TC) bei den Jungen und Isabella Krassnitzer (TC Freinsheim) bei den Mädchen jeweils das Halbfinale. Ohne Satzverlust wurde Alexander Haage (BASF TC) souveräner Rheinland-Pfalz-Meister der Jungen U16. Im Finale setzte er sich gegen Bijan Bakhschai (TC BW Maxdorf) mit 6:2, 6:2 durch. Bakhschai wurde im Doppel der Jungen U18 mit Luca Hallstein (TV Alzey) ebenfalls Vizemeister. Ernest Kasaj (BASF TC) erreichte bei den Jungen U14 das Viertelfinale im Einzel und gewann die Doppelkonkurrenz der Altersklasse zusammen mit Louis Reeb (Park TC Grünstadt). Jonas Bogdan (TC BW Maxdorf) setzte sich in der Nebenrunde bei den Jungen U10 durch.