Zwei Kultureinrichtungen in der Stadt erweitern ab dieser Woche den Service für ihre Nutzer: Die Stadtbibliothek in der Bismarckstraße und die Zweigstellen in den Stadtteilen werden ab morgen, Dienstag, 5. Mai, wie angekündigt, wieder öffnen. Nutzer können ab dann erneut Medien ausleihen oder zurückgeben. Die Städtische Musikschule startet heute mit einem Onlineunterricht für ihre Schüler.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Öffnung der Stadtbibliothek, der Stadtteil-Bibliotheken sowie mit dem Onlineunterricht an der Musikschule wieder ein Stück mehr an Normalität im gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt ermöglichen können. Die Teams in der Bibliothek und der Musikschule haben sich gut auf diesen Neustart vorbereitet. Wir bitten um Verständnis, dass das Angebot mit Einschränkungen verbunden sein wird, die dem Schutz von Besuchern und Mitarbeitern gleichermaßen dienen“, so Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Die Bibliotheken dürfen deswegen nur mit Bibliotheksausweis betreten werden.

Nur 50 Personen zur gleichen Zeit

Auch wer sich neu als Nutzer anmelden möchte, hat Zutritt. Beschränkt wird zudem die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig in den Bibliotheken aufhalten können: In der Bismarckstraße können beispielsweise 50 Personen zur gleichen Zeit zugelassen werden. In den Stadtteil-Bibliotheken richtet sich der Einlass nach den räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Kinder unter zwölf Jahren dürfen die Kinder- und Jugendbibliothek nur in Begleitung von Erwachsenen und ebenfalls nur zur Ausleihe betreten. Über das Ausleihen von Medien hinaus ist der Aufenthalt in den Bibliotheken, etwa zum Zeitunglesen oder Musikhören, nicht möglich. Auch Notebooks können nicht ausgeliehen werden. Veranstaltungen und Workshops werden nicht stattfinden.

Alle Besucher sind aufgefordert, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, dies können auch einfache Alltagsmasken oder Schals sein. Außerdem sind die Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Metern einzuhalten. Auch die Mitarbeiter der Bibliothek werden Masken tragen.

Das Gebäude in der Bismarckstraße können Besucher weiterhin über den Haupteingang betreten. Im Haus selbst wird eine Wegeführung mit Abstandsmarkierungen dafür sorgen, dass sich Nutzer möglichst wenig direkt begegnen. Der Ausgang erfolgt über den Hof. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße bleiben unverändert: Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 sowie Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Neue Öffnungstage und -zeiten in Zweigstellen

Für die Zweigstellen gelten neue Öffnungstage und -zeiten: dienstags haben die Stadtteil-Bibliotheken Gartenstadt und Rheingönheim geöffnet, mittwochs Edigheim und Ruchheim, donnerstags Mundenheim und Oppau, freitags Friesenheim und Oggersheim. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 12 sowie von 13 bis 18 Uhr. Damit haben in der ersten Woche am 5. Mai die Zweigstellen Gartenstadt/Rheingönheim geöffnet, am 6. Mai Edigheim/Ruchheim, am 7. Mai Mundenheim/Oppau sowie am 8. Mai Friesenheim und Oggersheim.

„Books to go“ wird fortgesetzt

Den während der Schließungszeit eingeführten Ausleihservice „Books to go“ wird die Stadtbibliothek auch weiterhin anbieten. Über die Homepage www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek können Nutzer gewünschte Medien in ein Formular eintragen. Die Medien liegen am nächsten Tag in der Bibliothek in der Bismarckstraße zum Abholen bereit. Besondere Wunschtermine für die Abholung müssen nicht angegeben werden.

Die Stadtbibliothek hat in der Zeit der coronabedingten Schließung die Ausleihzeiten für Medien automatisch verlängert. Diese Ausleihfristen laufen nun ab. Nutzer haben bis 11. Mai Zeit, vor der Corona-Pandemie entliehene Medien in der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße zurückzugeben, in den Stadtteil-Bibliotheken läuft die Rückgabefrist bis 18. Mai.

Online-Einzelunterricht

Die Städtische Musikschule startet ab Montag mit dem Onlineunterricht für ihre Schüler. Angeboten wird in den jeweiligen Fächern ausschließlich Einzelunterricht, die Kinder benötigen dafür ein Smartphone, Tablet oder einen Computer. Mehr Informationen im Netz unter www.ludwigshafen.de.