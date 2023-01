In Fahrtrichtung Bad Dürkheim ist es am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der Autobahn 650 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein weißer Transporter, der am Autobahnkreuz Oggersheim von der B9 auf die A650 auffuhr, beim Einfädeln in den fließenden Verkehr ein auf der rechten Spur fahrendes Auto. Dieses musste den Beamten zufolge ausweichen und prallte deshalb gegen einen Pkw, der auf der linken Spur unterwegs war. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Transporters habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro, die linke Spur war für zirka 45 Minuten gesperrt, weil ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Hinweise an die Autobahnpolizei unter Telefon 06237/933-0.