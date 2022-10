Bei einem Unfall am Freitagabend in der Frankenthaler Straße in West sind laut Polizei zwei Personen verletzt worden. Die Feuerwehr wurde um 19.20 Uhr alarmiert, nachdem zwei Pkw kollidiert waren. Eine Person musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst übernahm diese und eine weitere leicht verletzte Person. Es waren insgesamt acht Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdiensts sowie die Polizei im Einsatz. Insgesamt befanden sich 26 Einsatzkräfte am Unfallort.