Ein Autofahrer könnte aufgrund der schlechten Witterung in der Nacht zum Sonntag ins Schleudern gekommen und dann mit der Mittelschutzplanke kollidiert sein. Das zumindest vermutet die Polizei ob eines Unfallschadens an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim auf die A65 in Fahrtrichtung Neustadt. Beamte der Polizeiinspektion Ruchheim haben den nicht unerheblichen Schaden an der Mittelschutzplanke am Sonntag gegen 11 Uhr bemerkt. Sie vermuten, dass auch am Unfallfahrzeug ein deutlicher Schaden erkennbar sein muss. Jedoch hat sich der Verursacher unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernt und ist daher unbekannt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim etwas gesehen haben. Kontakt: Telefon 06237/933-0, E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de.