Vier beteiligte Pkw, mehrere Verletzte – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim in Höhe des Autobahnkreuzes Oggersheim. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 73-jähriger Autofahrer wegen des zu geringen Sicherheitsabstands auf den vor ihm abbremsenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf das davor ebenfalls abbremsende Fahrzeug geschoben. Ein 37-jähriger Fahrer konnte ebenfalls aufgrund des zu geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Pkw des 73-Jährigen auf. Es kam zu einer 30-minütigen Vollsperrung der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Drei der vier beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Drei Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehr fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Wegen der Bergungsmaßnahmen kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr (20 Einsatzkräfte, sechs Fahrzeuge) auch ein Rettungshubschrauber.