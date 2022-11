Mehrere Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 18 Uhr auf der A650 im Bereich des Autobahnkreuzes Ludwigshafen (Fahrtrichtung Bad Dürkheim). Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 37-jährige Fahrer eines Lkw aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 52-Jährigen auf. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den davor fahrenden Wagen einer 49-Jährigen gedrückt. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die A650 musste für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Alle an dem Unfall beteiligten Personen kamen zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser.