Ein Unbekannter hat in der Goethestraße (Nord-Hemshof) einen dort geparkten Pkw auf der linken Seite zerkratzt und auch den hinteren rechten Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag meldete, muss sich die Tat in der Zeit von Donnerstag, 28. Mai, 23 Uhr, und Freitag, 29. Mai, 8 Uhr, ereignet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit in der Goethestraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.