Die Polizei meldet einen erneuten Rollerdiebstahl in Ludwigshafen. Wie es im Bericht heißt, haben Unbekannte am Dienstag im Zeitraum von 6 bis 16 Uhr in der Rheinfeldstraße ( Friesenheim) einen rot-schwarzen Motorroller gestohlen. Das Zweirad war mit dem Lenkradschloss gesichert. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.