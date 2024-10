Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ludwigshafen einen schwarzen VW Golf gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 10.30 und 5.30 Uhr in der Bayreuther Straße (West). Laut Polizei hatte das Auto noch einen Wert von etwa 8000 Euro. Im Fahrzeug befand sich zudem eine Sporttasche mit 110 Euro Bargeld. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Die Telefonnummer lautet 0621 963-2773. E-Mails können an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de gesendet werden.