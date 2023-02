Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) spülen ab Montag in den Stadtteilen Mitte, West und Maudach die Trinkwasserrohre. Hintergrund: Ablagerungen sollen entfernt und die Trinkwasserqualität soll gesichert werden, teilt die TWL Netze GmbH weiter mit. Die Spülung der Leitungen in Mitte soll bis Freitag, 31. März, stattfinden. Anschließend geht’s von Dienstag, 11. April, bis Freitag, 28. April, im Stadtteil West weiter. Schließlich werden von Dienstag, 2. Mai, bis Freitag, 26. Mai, die Trinkwasserrohre in Maudach gespült. Die Arbeiten finden jeweils tagsüber statt. Aufgrund der Rohrnetzspülungen kann es bei einigen Kunden zu kurzfristigen Beeinträchtigungen durch Schwankungen beim Leitungsdruck und zu Trübungen des Trinkwassers kommen. Diese seien gesundheitlich unbedenklich, so die TWL weiter. Bei eventuell auftretenden Störungen können sich Anwohner unter der Rufnummer 0621 505-1111 melden.