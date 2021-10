„Handballer(innen) sind stärker als das Virus“, sagten sie im Juni 2020, als das Jubiläum „100 Jahre Handball beim TV Rheingönheim“, das an fünf Tagen gefeiert werden sollte, coronabedingt abgesagt werden musste. Am Samstag, 9. Oktober, feiert der TVR nun in abgespeckter Form „100 +1 Jahre Handball“.

Von 10 bis 15 Uhr läuft der Familientag auf dem Vereinsgelände, um 19 Uhr schließt sich der Ehrenabend in der Vereinshalle an. Veranstalter ist der Handball-Förderverein des TVR unter Führung von Andrea Gabor.

Jubiläumsfestschrift herausgegeben

„Der Familientag, das ist ein Tag für Rheingönheim, zu dem aber auch alle anderen kommen dürfen. Wir eröffnen den Tag mit einem Weißwurstfrühstück, zu dem wir auch die anderen Rheingönheimer Vereine eingeladen haben. Im Mittelpunkt aber stehen am Samstag die Kinder, für die wir einen Spiel- und Sportparcours und eine Hüpfburg aufbauen. Torwandschießen und Dosenwerfen und solche Dinge runden das Programm ab, das den Kindern Mega-Spaß bereiten soll“, sagt Bernhard Tanzmeier, der den Ehrenabend moderieren wird, und sich über gut 25 ehrenamtliche Mitstreiter im Organisationskomitee freut: „Klasse, dass alle, die letztes Jahr helfen wollten, auch jetzt dabei sind.“ Dankbar ist der TVR dem Stadtjugendring, der Zelte für den Festtag zur Verfügung stellt.

Im Vorjahr haben die Rheingönheimer Handballer eine Jubiläumsfestschrift herausgegeben. Am Samstag wird eine Bildergalerie „100 Jahre Handball“ in der Vereinshalle zu bestaunen sein. Mit viel Liebe fürs Detail und großem Engagement haben Ute und Hans Stauch die Ausstellung konzipiert, sagt Tanzmeier.

Großsporthalle fehlt

Die Handballer im 1878 gegründeten TVR, der mehr als 800 Mitglieder – Tendenz steigend – hat, leiden unter der fehlenden Großsporthalle im gewachsenen Stadtteil. Im Jugendbereich und bei den Frauen gibt’s eine Spielgemeinschaft mit den VTV Mundenheim, die Männer des TVR spielen in der A-Klasse. Große Handballer sind aus dem Verein hervorgegangen: Hans Stein spielte mit dem TV Hochdorf in der Bundesliga, Stephan Pfeiffer bei der TSG Friesenheim, erinnert Tanzmeier, der einst vom TVR zum damaligen Zweitligisten TSG Haßloch wechselte. Wegen der Pandemie sind beim Ehrenabend nur geladene Gäste zugelassen. Es gilt die 3G-Regel.

„Das sind wir!“

Wichtig ist der Abteilung, die Brigitte Aichinger führt, dass die eigenen Aktiven dabei sind, auch die Reise durch die Geschichte erleben. Tanzmeier betont: „Wir wollen ihnen zeigen: Das sind wir!“