Ein Turmfalken-Paar hat den Horst an der Fassade des Müllheizkraftwerks bezogen. Der braune Kasten hängt in etwa 40 Metern Höhe und kann von Passanten in der Bürgermeister-Grünzweig- und Industriestraße gut an der grauen Fassade der GML-Anlage gesehen werden. Die Experten rechnen damit, dass in der ersten Mai-Hälfe der Turmfalken-Nachwuchs schlüpft.

Orbea-Vorsitzender Klaus Eisele und GML-Geschäftsführer Thomas Grommes freuen sich, dass Naturschutz und der Betrieb von Industrieanlagen wie dem Müllheizkraftwerk kein Widerspruch sind. Der Orbea-Falkenhorst geht auf die Initiative von Franz Stalla zurück. Orbea ist der 1960 gegründete Ornithologische Arbeitskreis an der Volkshochschule.

Webcam eingerichtet

Da der Orbea und der GML wichtig ist, dass sich viele Bürger für Naturschutz interessieren, haben sie digitale Formate entwickelt: Unter https://www.gml-ludwigshafen.de/falkenhorst sind Bilder aus den Vorjahren zu sehen, und wer einen Eindruck vom aktuellen Geschehen am Falkenhorst bekommen möchte, kann sich unter https://www.gml-ludwigshafen.de/falkenhorst-webcam die Live-Webcam ansehen. „Für Beobachtungen über die Live-Webcam muss man – wie immer bei Naturbeobachtungen – Geduld mitbringen“, erklärt Grommes. Aktuell sei immer ein Turmfalke im Horst und brütet, das zweite Tier jage. „Wenn man etwas Glück hat, kann man beobachten, wenn der zweite Turmfalke mit Beute zurückkommt.“