Zwei Trickdiebe haben laut Polizei am Dienstag Schmuck aus dem Haushalt eines 70-Jährigen in West erbeutet. Die Unbekannten klingelten gegen 18 Uhr bei dem Senior in der Franz-Josef-Erhart-Straße und schafften es, durch eine geschickte Unterhaltung in die Wohnung zu gelangen. Dort setzten sie sich auf ein Sofa. Einer der Täter gab dann vor, die Toilette aufsuchen zu wollen. Als er zurückkam, hatten es die beiden Täter plötzlich eilig und verließen die Wohnung. Im Anschluss bemerkte der 70-Jährige, dass Schmuck fehlte. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Beide Trickdiebe sind etwa 1,85 Meter groß. Einer der Täter ist korpulent und trägt einen Vollbart. Sein Komplize ist von schmaler Statur. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2773.