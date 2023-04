Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Totschlag und gefährliche Körperverletzung lautet die Anklage gegen einen 45-jährigen Ludwigshafener in einem Verfahren am Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal. Die Kammer bemüht sich zu klären, ob der Angeklagte am 27. April 2021 in einem Wohnblock in der Bayreuther Straße (West) einen 59-Jährigen totgeprügelt hat.

Der Angeklagte hat an den bisherigen Verhandlungstagen nichts zu den Vorwürfen der Anklage von Staatsanwalt Daniel Otto gesagt. Das Gericht versucht, durch die Anhörung