Der Ludwigshafener SC hat die Saison auf Platz eins beendet. Allerdings nur in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz. Damit sind die Rot-Weißen in der Liga geblieben, was aber nicht der Anspruch sein kann. Zumindest hat die Mannschaft im Frühjahr einiges geradegerückt.

„Wir haben das Minimalziel erreicht. Es wäre mehr drin gewesen, aber dazu hat uns die Konstanz gefehlt, was auch an der fehlenden Erfahrung der viele jungen Spieler liegt“, sagt