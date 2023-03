Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich vier Spieler wechselten im Winter vom ASV Fußgönheim zu Phönix Schifferstadt. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es für drei davon zu einem Wiedersehen mit ihrem alten Verein beim Derby in der Fußball-Verbandsliga in Schifferstadt. Einer der Zugänge will seine Treffsicherheit zurückgewinnen.

„Die Tagesform wird entscheidend sein. Die Mannschaft, die den Sieg haben möchte, wird gewinnen“, vermutet Phönix-Trainer Peter Libwosky vor dem Derby gegen Fußgönheim.