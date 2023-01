KiK steht seit 1994 für „Kunde ist König“ – die Filiale des Textil-Discounters in West (Valentin-Bauer-Straße) empfängt unterdessen bald keine Kunden mehr und schließt am 20. Januar nach fast 17 Jahren, worauf ein Schild am Ladeneingang hinweist. Um 9 Uhr beginnt der letzte Verkaufstag. Die Nachfolge ist noch unklar.

Von Steffen Gierescher

Im Umfeld kursierende Gerüchte, dass ein türkischer Lebensmittelmarkt die 437 Quadratmeter große Verkaufsfläche bezieht, konnte Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) am Mittwoch nicht bestätigen. Er sei mit den Hauseigentümern in Kontakt, habe aber noch keine konkrete Auskunft erhalten. Gürsoy wünscht sich einen Nahversorger oder eine Bäckerei vor Ort.

Schließung aus wirtschaftlichen Gründen

Auf Anfrage erklärte die Zentrale der KiK Textilien und Non-Food GmbH, dass die Filiale in West aus wirtschaftlichen Gründen schließe und an einen anderen Standort umziehe. Wohin, ließ Firmensprecherin Rebecca Schäfer offen. Eröffnet wurde die KiK-Filiale in der Valentin-Bauer-Straße im April 2006. Von der Schließung seien vier Mitarbeiter betroffen. Die Nachfolgeregelung sei noch unklar, sagt auch Schäfer. In Ludwigshafen gibt es – ohne die Filiale in West – insgesamt sieben KiK-Läden.

KiK bietet Damen-, Herren-, Kinder- und Baby-Bekleidung an, daneben Geschenkartikel, Spielwaren, Beauty-Produkte, Accessoires und Heimtextilien und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter in 3200 Filialen in Deutschland sowie im überwiegend benachbarten Ausland. Der Netto-Jahresumsatz liegt KiK-Angaben zufolge bei 1,57 Milliarden Euro.