Die Führerscheinstelle (Fahrerlaubnisbehörde) des Bereichs Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße in Mundenheim bietet den Bürgern nun auch die Möglichkeit, Termine online zu vereinbaren. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, kann drei Monate im Voraus der Termin gebucht werden. Auch für das Bewohnerparken können nun die Bürger online über das städtische Internetportal Termine buchen. Bei der Terminvergabe kann aus dem Zeitraum von vier Wochen ab dem aktuellen Datum ausgewählt werden. Termine können auch über die Behördennummer 115 telefonisch vereinbart werden. „Die Stadtverwaltung Ludwigshafen ermöglicht den Bürgern eine neue Option, um bei der Führerscheinstelle und bei Anliegen zum Bewohnerparken Termine zu vereinbaren“, erläutert Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). Das Angebot gestalte die Terminvergabe komfortabler und entlaste die Mitarbeiter. Im Straßenverkehrsamt hatte es in der Vergangenheit immer wieder lange Wartezeiten gegeben, was bei Bürgern zur Verärgerung führte. Als Reaktion darauf wurden bei der Kfz-Zulassungsstelle seit dem Frühjahr zusätzlich zu den Wartemarken auch Online-Termine vergeben. Mittlerweile kann ein Termin vier Wochen im Voraus gebucht werden. Nun sind weitere Dienstleistungen gefolgt.