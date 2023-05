Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Meisterporträt: Die Herren 50 des TC Mutterstadt stoßen in einen elitären Kreis. Das Team wurde Meister der Tennis-Oberliga und spielt kommende Saison in der Südwestliga, der zweithöchsten Klasse in Deutschland in dieser Altersklasse.

Es ist ein Markenzeichen des TC Mutterstadt. Kein anderer Verein in Rheinland-Pfalz spielt in den Altersklassen so hochklassig wie der TCM. Die Herren 30 schlagen in der Oberliga auf, die Herren