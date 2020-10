Zu einer Protestfahrt am Sonntag, 1. November, hat die Taxi-Zentrale Ludwigshafen aufgerufen. Gemeinsam mit Kollegen aus Mannheim und Heidelberg wollen die Taxifahrer auf ihre aktuell schwierige Situation aufmerksam machen. Durch die coronabedingten Einschränkungen nehme auch die Anzahl der Taxifahrten rapide ab, sagt Ralf Senck, Vorsitzender der Taxi-Zentrale Ludwigshafen, gegenüber der RHEINPFALZ. Er spricht von einem „unentdeckten Kollateralschaden“ und sagt: „Da hängen Hunderte von Familien dran.“ Neben fehlenden Firmen- und Hotelgästen, Kneipen- und Konzertbesuchern würde mittlerweile sogar die Nachfrage nach Krankenfahrten abnehmen, beklagt Senck. Wegen der bestehenden Betriebspflicht „müssen wir Fahrzeuge und Fahrer aber immer vorhalten“.

Route durch Lu und Mannheim

Die Protestfahrt am 1. November beginnt um 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Eberthalle (Treffen um 10.30 Uhr). Laut Senck hat die Stadt ihre Genehmigung für 100 bis 150 Teilnehmer erteilt. Wie viele letztlich kommen, sei schwer abzuschätzen, so Senck. Die Route der Protestfahrt verläuft durch Ludwigshafen und Mannheim.