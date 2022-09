Auch die Alemi Islam Moschee in der Krummlachstraße 6 in Ludwigshafen-West beteiligt wieder am bundesweiten „Tag der offenen Moscheen“. Am Montag, 3. Oktober, ist das Haus auch für spontane Gäste von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Unter anderem werden Führungen angeboten. Anmelden kann man sich per E-Mail an info@alemiislam.de. Das Motto lautet: „Knappe Ressourcen – große Verantwortung“. Dabei gehe es um das Bewusstsein für ein nachhaltiges und klimagerechtes Leben, sagt Ahmet Oezbek als Vorsitzender im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Jährlich kommen rund 100.000 Besucher in mehr als 1000 Moscheen bundesweit zusammen. Mehr Infos im Netz unter www.alemiislam.de.