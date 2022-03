Die Bedürftigenhilfe Tafel sucht weiter dringend ehrenamtliche Helfer. Darauf weist der Vorsitzende des Trägervereins Vehra, Juergen Hundemer, hin. Unter anderem mit 100 Plakaten in der Stadt wird demnächst dafür geworben. „Vor allem brauchen wir auch tatkräftige Männer, die in der Lage sind anzupacken“, sagt Hundemer. „Das können rüstige Rentner und Vorruheständler sein, die sich in einem sozial geprägten Umfeld einbringen wollen. Aber auch Studenten und Schüler in schulfreien Zeiten, die wir als Ferienhelfer einsetzen könnten.“ Die Pandemie sei eine riesige Herausforderung für die Tafel. Maximal sechs Kunden dürften sich gleichzeitig im Verkaufsraum aufhalten, viele Helfer seien abgesprungen, besonders ältere Menschen seien ängstlich.

20 Tonnen Lebensmittel pro Woche

Die Tafel in Ludwigshafen gibt es seit 16 Jahren. 2000 Bedürftige und 900 Kinder profitieren davon und holen jeden Monat Lebensmittel und Frischeprodukte in der Bayreuther Straße 35 ab, um das Nötigste zum Leben zu haben. Die Tafel hat an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Vier Kühlfahrzeuge täglich unterwegs, um 20 Tonnen Lebensmittel und frische Waren jede Woche zur Tafel zu transportieren.

Kontakt



kontakt@tafel-ludwigshafen.de, Telefon 0621 5917448.