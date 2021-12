Wegen des Vorwurfs des Totschlags muss sich ein 45-Jähriger ab kommenden Dienstag vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 45-jährigen aus Frankenthal vor, im erheblich alkoholisierten Zustand einen 59-jährigen Mann aus Ludwigshafen so massiv geschlagen und getreten zu haben, dass dieser starb. Der Angeklagte soll im April zunächst einem ebenfalls betrunkenen dritten Mann in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße im Ludwigshafener Stadtteil West mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser einen Nasenbruch erlitt. Anschließend habe sich die Auseinandersetzung ins Treppenhaus verlagert, wo sich ein Nachbar wegen des Lärms beschwert habe. Daraufhin soll der Angeklagte zunächst mit der Faust gegen den Kopf des Nachbarn geschlagen haben. Der Mann ging zu Boden, dann wurde gegen seinen Kopf und den Oberkörper getreten. Bei den Schlägen und Tritten sei wiederholt der Kopf des 59-Jährigen gegen die Wand geschlagen worden. Der Nachbar erlag schließlich seinen schweren Verletzungen, wie das Landgericht weiter mitteilt. Der Angeklagte habe die Tat im Ermittlungsverfahren bestritten. Er befindet sich seit Juni in Untersuchungshaft und soll zuvor bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sein. Für das Verfahren sind bis Mai 14 Prozesstage angesetzt worden.