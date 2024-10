Wegen eines Parkplatzes an einem Supermarkt in der Oppauer Straße (Edigheim) hat sich am Montag um 11.25 Uhr ein Streit zwischen vier Personen im Alter von 26 bis 57 Jahren entwickelt. Laut Polizei verlagerte sich der Streit anschließend in den Supermarkt und wurde dort zur Schlägerei. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.