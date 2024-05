Vom Bund-Länder-Programm Startchancen profitieren 200 Schulen in Rheinland-Pfalz, darunter 14 in Ludwigshafen und zwei im Rhein-Pfalz-Kreis. „100 Millionen Euro pro Jahr in unserem Land, insgesamt 20 Milliarden Euro über zehn Jahre in ganz Deutschland – das ist ein starkes Engagement für die Bildungsgerechtigkeit“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Schulen, die in Rheinland-Pfalz teilnehmen werden. Kitas wie Schulen in herausfordernder Lage benötigten besondere Unterstützung, die nun nochmals deutlich verstärkt werde.

Das Land erhält vom Bund jährlich 49,4 Millionen Euro und gibt Mittel in gleicher Höhe dazu. Somit stehen knapp 100 Millionen Euro pro Jahr für die nächsten zehn Jahre bereit. Unter den 200 Schulen landesweit sind 120 Grundschulen, da hier die Basis für den weiteren Weg gelegt werde. Für die ausgewählten Schulen soll es Mitte Juni eine erste Infoveranstaltung für alle Schulträger geben, bevor Ende Juni die jeweiligen Schulleitungen zusammenkommen. Zum neuen Schuljahr falle dann der offizielle Startschuss.

Teilnehmende Grundschulen in Ludwigshafen: Gräfenau, Goethe Nord, Blies, Luitpold, Erich Kästner, Lessing; Realschulen plus: Anne Frank, Karolina Burger, Diesterweg, Ebertpark; Integrierte Gesamtschulen: Ernst Bloch, Gartenstadt; Berufsbildende Schulen: Technik 2, Sozialwesen, Gesundheit, Hauswirtschaft.

Grundschulen im Kreis: Fußgönheim, Schifferstadt Süd.