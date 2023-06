Zu einem Flächenbrand mit starker Rauchentwicklung ist die Feuerwehr Ludwigshafen am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr in die Deutsche Straße nach West gerufen worden. Nach Angaben der Wehr brannte es im Gleisbereich der Deutschen Bahn. „Die Ausbreitung des Brandes der betroffenen Böschungsfläche konnte durch die Feuerwehr schnell gestoppt werden. Es waren intensive Nachlöscharbeiten notwendig“, heißt es in einer Mitteilung. Für die Löscharbeiten sei der betroffene Streckenteil durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn komplett gesperrt worden. Das Feuer habe Anlagenteile der Deutschen Bahn beschädigt, es komme zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Bei dem Einsatz sind nach Angaben der Feuerwehr keine Personen zu Schaden gekommen.