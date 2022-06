Unbekannte sind am Dienstag in den frühen Morgenstunden in eine Gaststätte am Lagerplatzweg in West eingebrochen. Nach Polizeiangaben wurden im Gastraum mehrere Spielautomaten aufgebrochen und deren Inhalt sowie wie das Bediengeld gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich den Beamten zufolge auf zirka 2400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.