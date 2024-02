Die Sparkasse Vorderpfalz und Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen laden zur närrischen Autogrammstunde ein. Am Dienstag, 13. Februar, 11 bis 12 Uhr, wird Eulen-Spieler Pascal Durak in der Geschäftsstelle Friesenheim, Sternstraße 91, Autogrammwünsche erfüllen. Fans, Gäste und Autogrammjäger sind einer Ankündigung zufolge eingeladen, diesen speziellen Fasnachtsdienstag in der Sparkasse zu erleben. „Die Verbindung von Sport, Gemeinschaft und Fasnacht ist uns ein besonderes Anliegen. Die Sparkasse Vorderpfalz und die Eulen freuen sich auf zahlreiche Besucher,“ sagt Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz.