Die Sparkasse Vorderpfalz wird auch in diesem Jahr jedes Jugendsportabzeichen, das 2021 in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis abgelegt wurde, mit fünf Euro fördern. Das Geld komme den Vereinen oder Schulen zugute, in denen das Jugendsportabzeichen abgelegt wurde. Diese könnten damit neue Sportgeräte anschaffen. Schulen und Sportvereine, die von dieser Aktion profitieren möchten, müssen sich spätestens bis 31. März im Netz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/jugendsportabzeichen anmelden und registrieren.