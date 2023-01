Mit über einer Million Euro hat die Sparkasse Vorderpfalz mit Sitz in Ludwigshafen nach eigenen Angaben im Vorjahr 816 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis unterstützt. Von den Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgeldern der Sparkasse profitierten die Bereiche Soziales, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie Sport. „Gerade in diesen besonderen Zeiten brauchen wir in unserer Gesellschaft Menschen, die sich für andere und das Gemeinwohl einsetzen. Allen geförderten Organisationen, Initiativen und Projekten gilt unser Dank. Sie haben sich auf vielfältige Weise für ein gesellschaftliches Miteinander eingesetzt“, sagt Sparkassenchef Thomas Traue. „Wir glauben an die Kraft der Gemeinschaft.“ Sein Appell: „Bewerben Sie sich mit ihren Projektvorhaben bei der Sparkasse. In vielen Fällen können wir helfen.“ Weitere Infos im Netz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/spenden.