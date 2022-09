Das bundesweit ausgeschriebene Tennis-Leistungsklassenturnier des TV Ruchheim war mit insgesamt 81 Spielerinnen und Spielern zwar etwas geringer besetzt als in den Vorjahren, dennoch sahen die Zuschauer ausgezeichneten Tennissport.

Trotz widrigen Wetters und kurzen Regenunterbrechungen hat es das Organisationsteam um Sportwart und Turnierleiter Jochen Petry geschafft, die Endspiele am Sonntag im Zeitplan durchzuführen. Gespielt wurde in 16er-Feldern. Wer im K.o.-System in der ersten Runde verlor, hatte Gelegenheit, in einer Nebenrunde weiter am Turnier teilzunehmen und sich Leistungspunkte zu sichern.

Das Highlight des Turniers war die aktive Herrenkonkurrenz. Hier setzte sich der an Nummer eins gesetzte Leon Zill (LK 4,5) vom TC SW Bad Dürkheim durch. Im Finale gegen Christopher Hellmann vom TC SW Neckarau siegte er mit 6:7, 6:2 und 10:5 im Match-Tie-Break. Bei den Damen 45 war das Feld durch kurzfristige Absagen nicht vollständig besetzt. Deshalb wurden zwei Dreiergruppen gebildet und die Siegerin aus den beiden Erstplatzierten ermittelt. Am Ende setzte sich hier Kerstin Gellweiler (LK 7,6) vom TC SW 1896 Landau durch. Sie gewann gegen Katja Uhrig von Park TC Grünstadt mit 6:1, 6:1.

Im Feld der Herren 40 siegte überraschend der für den TC Schwarz Gelb Heidelberg startende Martin Kley (LK 9,5). Er bezwang im Endspiel Sebastian Rodriguez-Montero vom FSSV Karlsruhe (LK 8,6) mit 6:2, 6:1. Die Gruppe der Herren 50 war gespickt mit Spielern aus der Oberliga und Verbandsliga. Hier dominierte Olaf Busch (LK 6,1) vom TC Mutterstadt. Er traf im Endspiel auf den letztjährigen Sieger Kai Oliver Bantow (LK 9,2) vom gastgebenden TV Ruchheim, den er mit 6:0 und 6:3 bezwang.

Neu im Turnier war die Konkurrenz Herren 55. Sie hatte mit Carsten Roschig (LK 8,8) vom TC Walldorf-Astoria ihren ersten Sieger. Er gewann das Endspiel gegen den Boguslaw Figiel (LK 6,6) vom SC TA Ludwigshafen mit 6:0 und 6:1. Bei den Herren 60 setzte sich im Finale Günther Rutz (LK 8,3) vom TC Mutterstadt gegen Gunter Stadler vom 1. TC Rot-Weiß Wiesloch mit 4:6, 6:0 und 10:6 durch.