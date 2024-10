Der Kindermitmachzirkus Soluna aus Leverkusen gastiert von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, im Hemshofpark. Kinder aus der ganzen Stadt können in der zweiten Woche der Herbstferien Zirkusluft schnuppern. Unter dem Titel „Action in der Manege“ bietet die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt weitere Aktionen an.

80 Kinder zwischen acht und 14 Jahren haben laut einer Pressemeldung der Stadt die Möglichkeit, selbst zu Stars in der Manege zu werden. Kommende Woche wird jeden Tag von 9.30 bis 16 Uhr in der Manege jongliert, auf Stelzen gelaufen, trainiert und geübt für die große Zirkusvorstellung, zu der am Freitag, 25. Oktober, 14.30 Uhr, die Familien und Freunde der Nachwuchsartistinnen und -artisten eingeladen sind. Anmeldungen für den Mitmachzirkus sind noch beim Spielhaus im Hemshofpark unter Telefon 0621 504-2871 möglich. Die Kosten betragen pro Kind 65 Euro inklusive Verpflegung.

Unter dem Motto „Action in der Manege“ bietet der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung in den Stadtteilen weitere Zirkusaktionen an. Ob Kugellaufen, Seilspringen, Leiterlaufen, Trapezkunst, Artistik, oder Feuermutproben – die Kinder sollen Spaß am Zirkusalltag haben, schreibt die Stadt. Durch das gemeinsame Erleben und Lernen sollen die Heranwachsenden Respekt und Toleranz für andere entwickeln. Das Erfolgserlebnis, gemeinsam etwas zu erarbeiten, stärke das Selbstwertgefühl. Darauf weisen Zirkusdirektor Birger Koch und sein Team hin. Sie sprechen von „Bildung mit dem Herzen, Mund und den Händen“. Weitere Informationen zu den Mitmachzirkus-Ferienangeboten gibt es im Netz unter www.lu4u.de/freizeit/ferien-und-freizeitangebote.