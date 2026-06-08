Der Turnverein Edigheim feiert von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, sein diesjähriges Sommerfest. Laut einer Mitteilung erwartet die Besucher auf dem Vereinsgelände im Ostring 125 ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, Mitmachaktionen, Vorführungen, Musik und Unterhaltung für die ganze Familie.

Den Auftakt bildet am Freitag ab 18 Uhr ein Hobby-Beachhandballturnier. Hobbyspielerinnen und Hobbyspieler sowie Teams aus der Region sind eingeladen, sich miteinander zu messen. Am Samstag findet dann von 14 bis 18 Uhr das Open Beach Handball statt, bei dem interessierte Kinder und Jugendliche die Sportart ausprobieren können. Um 16 gibt es eine Fitnessvorführung zum Mitmachen. Im Anschluss werden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sportabzeichen-Aktion 2025 geehrt. Um 17.30 Uhr beginnt das Finale der „Calisthenics Challenge“, bei der Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung gefragt sind. Ab 18 Uhr tritt die Band „Just-doit“ auf.

Der Sonntag steht im Zeichen der Familie: Von 12 bis 16 Uhr können Kinder bei der Kinderolympiade ihr sportliches Geschick beweisen. Um 14 Uhr folgt ein Showauftritt der Turnabteilung. Um 15 Uhr können alle Gäste bei einer Zumba-Einheit mitmachen. Um 15.45 Uhr tritt der Karnevalsverein „Obbarer Dambnudle“ auf, zum Abschluss steht die Showtanzgruppe auf der Bühne.