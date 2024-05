Am Mittwoch rollen sie wieder. Hunderte Skater treffen sich zur ersten Mannheimer Skatenight in diesem Jahr. Start ist um 19.30 Uhr am MVV Hochhaus am Neckar. Ebenso wie in Ludwigshafen feiert die Veranstaltung Jubiläum, sie geht ins 25. Jahr. Zum Auftakt steht die Käfertal-Route auf dem Programm. Durch den Jungbusch und am Schloss vorbei rollen die Skater zum Unteren Luisenpark und von dort zum Skatestadion am Herzogenriedpark. Nach knapp 15 Kilometern ist dort Pause. Zurück geht es durch Käfertal, vorbei an Franklin und am Spinelli-Gelände, bis bei Kilometer 28 wieder das MVV Hochhaus erreicht ist. Gegen 20.45 Uhr kann auch am Skatestadion eingestiegen werden. Im Jubiläumsjahr sind sechs Skatenights geplant. Gerollt wird nur dann, wenn die Straßen beim Start trocken sind. Die Rückkehr am MVV Hochhaus wird gegen 22 Uhr sein. Auch Skateboards sind erlaubt. Das Angebot ist kostenlos.