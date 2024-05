Hunderte Skater treffen sich am Mittwoch, 8. Mai, zur ersten Skatenight Ludwigshafen in diesem Jahr und starten dann in die mittlerweile 25. Saison. Los geht’s um 19.30 Uhr am Osteingang des Hauptbahnhofs – und zwar auf die sogenannte Parkinsel-Route, die in zwei Runden knapp 29 Kilometer durch die Stadt rollt. Die Rückkehr am Hauptbahnhof ist gegen 22 Uhr. Schirmherrin ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Ursprünglich vom Marketingverein initiiert, wird die Skatenight inzwischen vom Verein Rhein-Neckar Skater organisiert. „Offiziell gefeiert wird das Jubiläum im Juni, wenn die Saison richtig ins Rollen gekommen und auch das Wetter freundlicher ist“, informiert Vereinssprecher Bernhard Miller. Die ersten der insgesamt zehn, jeweils von Musik begleiteten Läufe 2024 starten nach Millers Angaben am Hauptbahnhof (Jacob-Von-Lavale-Platz), um die vielen Baustellen im Innenstadtbereich zu meiden.

Infos zu den jeweiligen Routen sowie zu den Terminen findet man im Netz unter www.skatenight-ludwigshafen.de. Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren kann. Wie immer gilt die Devise: Jeder fährt sein eigenes Tempo. Auch Skateboards dürfen mit von der Partie sein, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten, so Miller. Er empfiehlt dringend, einen Helm zu tragen. Einen Kopfschutz kann man sich am Start auch kostenlos leihen.