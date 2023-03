Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung wirft die Staatsanwaltschaft am Landgericht Frankenthal einem 20-Jährigen vor. Von Dezember 2021 bis August 2022 soll der Mannheimer sich in Ludwigshafen, Mannheim und Mutterstadt an zwei zwölfjährigen und einem 14-jährigen Mädchen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von fünf Jahren. Das Urteil fällt voraussichtlich am Mittwoch.

Eine ausgestreckte Hand, die sich um den Daumen herum zu einer Faust zusammenrollt – mit diesem Zeichen hatte die 14-Jährige vergangenen August auf einem Spielplatz in der