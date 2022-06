Die Polizei sucht Zeugen nach einem möglichen Sexualdelikt in einem ICE. Am Sonntagvormittag wurde die Bundespolizei in Offenburg über die Deutsche Bahn zum ICE 275 gerufen. Im Zug soll es nach der Abfahrt in Mannheim gegen 11 Uhr zu einer sexuellen Straftat gegenüber einer Minderjährigen gekommen sein. Unter Verdacht steht ein 33-jähriger Nigerianer, der sich der 16-Jährigen in anzüglicher Weise und gegen ihren Willen gezeigt haben soll. In Offenburg wurde er vorläufig festgenommen. Bei sich hatte der Mann neben Drogen ein Smartphone, das als gestohlen gemeldet war. Kontakt: E-Mail an bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de.