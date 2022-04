Die Grundschule Bliesschule und die Förderschule an der Blies in Mundenheim/West sollen für knapp 17 Millionen Euro umgebaut und erweitert werden. Weil das Projekt umfangreicher wird, kostet es deutlich mehr als ursprünglich veranschlagt.

Die Grund- und Förderschule besteht aus einem Komplex mit mehreren Gebäuden um eine gemeinsame Pausenhalle. Die Grundschule besuchen 308 Schüler in 15 Klassen, die Förderschule 250 Schüler in 20 Klassen. Beide Einrichtungen haben ein Ganztagsangebot. Der bestehende Komplex soll saniert und umgebaut werden, unter anderem damit die Mensa der beiden Schulen vergrößert werden kann und die Verwaltung neue Räume bekommt. Auch die Turnhalle wird barrierefrei saniert. Ferner ist ein dreigeschossiger Neubau geplant, der von beiden Schulen für Unterricht und Betreuung der Kinder genutzt wird. Der Bauausschuss hat dem Projekt am Montag einstimmig zugestimmt – auch wenn die Kosten 6,6 Millionen Euro höher sind als ursprünglich veranschlagt. Nun muss noch der Stadtrat zustimmen.