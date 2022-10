„Der neue Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden ist die richtige Antwort in der aktuellen Krise. Der Gaspreisdeckel, der damit auch auf dem Weg ist, ist ein ganz wichtiger Schritt zur Energiekostendämpfung. Und gut, dass die Gasumlage Geschichte ist.“ Das sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, Christian Schreider (SPD), zur Einigung in der Bundesregierung.

„Ich begrüße die Einsicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Entscheidung der Gasumlage den Rücken zu kehren war überfällig“, so Schreider weiter. „Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem Beschluss zum Abwehrschirm inklusive Gas- und Strompreisbremsen mit unseren Partnern nun eine deutlich sozialere Lösung herbeigeführt, die große Last von den Schultern der Bürger nimmt“, unterstreicht der 50-jährige Friesenheimer.

Hitzige Diskussion

Regierung und Bundestag hatten die vom Grünen Habeck initiierte Gasumlage wochenlang hitzig diskutiert – am Samstag wäre sie in Kraft getreten. Schreider erklärt: „Statt die Bürger mit 2,4 Cent je Kilowattstunde mehr zu belasten, um die steigenden Kosten der Gasimporteure und Endversorger mitzutragen, unterstützt der Staat nun alle, Verbraucher und Wirtschaft, durch direkte Hilfen. Hierzu wird der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit neuen Kreditermächtigungen in Höhe von 200 Milliarden Euro aufgestockt.“

Der Fonds war im Kontext der Corona-Pandemie als Sonderhaushalt ins Leben gerufen worden, um große Unternehmen finanziell zu schützen, die von pandemiebedingten Lockdowns betroffen waren.