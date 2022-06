Ein Streit zwischen zwei Familienclans ist am Donnerstag gegen 20.20 Uhr an einem Schnellrestaurant in der Bruchwiesenstraße (West) eskaliert. Dabei ist ein 20-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. In Lebensgefahr schwebt er nicht. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitagnachmittag weiter mitteilten, waren an der Auseinandersetzung bis zu 20 Mitglieder auf beiden Seiten beteiligt. In deren Verlauf fuhren ein 24-Jähriger und ein 20-Jähriger, beide Teil einer der Familien, an dem Fast-Food-Restaurant vor und schossen mit Softair- und Reizgaswaffen in die Richtung der verfeindeten Familie. Danach soll ein 29-Jähriger aus deren Kreis mit einem Messer auf den 20-Jährigen eingestochen haben. Als dessen Vater den verletzten Sohn ins Krankenhaus fahren wollte, verletzte er beim Rangieren seines Wagens eine Person leicht.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Der 29-Jährige, der den 20-Jährigen mit einem Messer attackiert haben soll, wurde unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen und am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte äußerte sich nicht näher und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Letztere hat eine Ermittlungsgruppe gebildet. Zur Aufklärung des genauen Tatablaufs sind sie auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Insbesondere Zeuginnen und Zeugen des eskalierten Streits werden gebeten, die Kriminalpolizei zu kontaktieren, entweder unter Telefon 0621 963-2773 oder E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.