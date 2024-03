Der Fahrer eines weißen Kombis hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr zwei Jugendliche bedroht, die zu Fuß in der Straße An der Bleiche (Ruchheim) unterwegs waren. Laut Polizei fuhr er zuerst in Schrittgeschwindigkeit neben den 17 und 15 Jahre alten Jungen her und beobachtete sie. Als die Jugendlichen die Blicke des Mannes erwiderten, hielt dieser an, stieg aus dem Fahrzeug, beleidigte sie und drohte an, sie zu schlagen. Als der 15-Jährige nach dem Grund fragte, ging der Mann in Richtung seines Kofferraums und drohte, seinen Schäferhund auf die Jugendlichen zu hetzen. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Der Mann verfolgte sie weiter in seinem Fahrzeug und teilweise auch zu Fuß, bis er sich schließlich entfernte. Er wird auf 45 bis 50 Jahre und etwa 1,90 Meter groß geschätzt. Er habe wenige, weiße Haare, einen weißen Ziegenbart und trug dunkelblaue Jeans, Arbeitsschuhe und eine graue Camouflage-Jacke. Hinweise: Telefon 0621 963-2403, E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.