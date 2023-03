Der Evangelische Krankenpflegeverein Ludwigshafen-Ruchheim trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Paul Weber. Er ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

„Paul Weber hat unseren Verein wie kein anderer durch seinen Einsatz geprägt“, würdigte Vorsitzende Bärbel Ginter das Wirken ihres Vorgängers. Schon beim Jubiläum „120 Jahre Krankenpflegeverein Ruchheim“ im vergangenen Jahr hatte sie in ihrer Festrede die Arbeit Webers dankbar hervorgehoben. Er hatte den Verein 20 Jahre lang geführt und war seit 2006 im Besitz des Kronenkreuzes der Diakonie.

Großer Wertschätzung erfreute sich Weber auch in der evangelischen Kirchengemeinde Ruchheim und im Dekanat. 41 Jahre lang hatte sich Paul Weber in Ruchheim als Prädikant engagiert, er war auch in anderen Stadtteilen eingesprungen und hielt Gottesdienste in der BG-Unfallklinik in Oggersheim. Im April 2022 war er als Prädikant von Pfarrer Seung-Min Her und Dekanin Barbara Kohlstruck verabschiedet worden.zkk