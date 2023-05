Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ruchheimer Kerwe wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das hat Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) am Montag mitgeteilt. Unter anderem die Sicherheit an der L 525 sowie illegaler Müll waren die bestimmenden Themen in der Sitzung des Ortsbeirats.

In seiner Antwort auf einen SPD-Antrag in der Juni-Sitzung mit Kritik an der mangelnden Verkehrssicherheit auf der L 525 nach Fußgönheim, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit, dass nach