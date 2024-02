Nur noch ein Schuss hat Schlimmeres verhindert: Ein Rottweiler hat einen 17-Jährigen und einen 30-jährigen Polizisten am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Saarlandstraße (Mundenheim) mehrfach gebissen. Das Tier hatte sich beim Spaziergang von der Leine gerissen und unvermittelt den 17-jährigen Fußgänger angefallen. Als die Polizei eintraf, griff er einen 30-jährigen Beamten an. Nur durch einen Schuss aus der Dienstwaffe konnten weitere Angriffe des Hundes verhindert werden, teilt die Polizei mit. Der Hund überlebte den Schuss, konnte gesichert und an den Kommunalen Vollzugsdienst übergeben werden. Ein Atemalkoholtest bei der 52-jährigen Hundehalterin ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 17-Jährige erlitt mehrere Bisswunden am Körper und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Polizist wurde leicht verletzt und konnte ambulant versorgt werden.